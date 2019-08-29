https://static.news.ru/photo/ae21562e-ca4b-11e9-b2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piet Mall/imageBROKER.com/Global Look Press

Челябинский суд прекратил уголовное дело в отношении терапевта Бориса Кондрашина, ранее арестованного за работу в медучреждении по поддельным документам. Однако общественный резонанс связан с жестоким ритуальным убийством, которое мужчина совершил много лет назад. Учитывая это обстоятельство, он направлен на новое принудительное лечение.

Ранее он провёл в психиатрической лечебнице 10 лет. После этого был отправлен на амбулаторное наблюдение. Однако между посещениями лечащего врача умудрился устроиться работать терапевтом и даже какое-то время поработать. Но потом был со скандалом уволен.

В итоге суд установил, что Кондрашин совершил три общественно опасных деяния — два эпизода подделки документов и хранение наркотиков в крупном размере.

По заключению экспертов мужчина страдает хроническим заболеванием психики, поэтому не осознает общественно опасный характер своих действий, — цитирует Znak.com следователя Константина Правосудова.

Тот отметил, что следствие, а затем и суд согласились в оценке о необходимости применения к мужчине «принудительных мер медицинского характера с освобождением его от уголовной ответственности».

Ранее News.ru писал, что в 16-летнем возрасте Кондрашин зверски убил одноклассника. После этого он расчленил тело, выпил кровь, а некоторые органы оставил как ритуальные предметы.