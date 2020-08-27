Челябинская «Справедливая Россия» пожалуется полиции на робота-агитатора

https://static.news.ru/photo/205891d2-e876-11ea-b41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональное отделение эсеров решило обратиться в полицию с просьбой разобраться с телефонным ботом, который начал обзванивать южноуральцев и агитировать их голосовать за «Единую Россию». Об этом сообщил лидер челябинского крыла партии Валерий Гартунг.

По его словам, робот-агитатор дискредитирует партию в ответ на вопрос о том, за кого будет голосовать избиратель, если он отвечает, что за «Справедливую Россию».

Чем ближе выборы, тем больше нарушений. У наших кандидатов срывают агитационные листовки, незаконно снимают баннеры, а теперь вот конкуренты освоили новый вид политического мошенничества. Чтобы пресечь подобные нарушения, мы планируем обратиться в правоохранительные органы. Они должны расследовать, кто проводит такие опросы, установить заказчиков и привлечь их к ответственности, — приводит слова Гартунга Znak.com.

Бот дозвонился и до самих справедливороссов и попал на руководителя бюро «СР» в Челябинской области Василия Швецова, который в это момент как раз обсуждал выборы с Гартунгом.

Спросили: а вы знаете, что Валерий Гартунг переходит из «Справедливой России» в «Партию пенсионеров»? Говорю: это ложь. На другом конце говорят «спасибо», и разговор заканчивается. Ну, а потом продолжили с Валерием Карловичем обсуждать ход выборной кампании в области, в том числе и реакцию на такие грязные технологии, которыми не гнушаются пользоваться некоторые политические силы. Чья это задумка: партии власти, у которой серьёзные проблемы, или «Партии пенсионеров», которая, возможно, решила попиариться на имени известного политика, вводя людей в заблуждение, — вопрос. Но разбираться с этим будут уже правоохранительные органы, — заявил Швецов.

Массовые обзвоны начались на этой неделе. В этот момент кол-бот, проводящий опрос населения, предлагает одну из партий, за которую его абонент хочет отдать голос. Весь список он не называет. Перечисляются только парламентские политические объединения, а остальные пять малых партий прячет в категорию «другие». Если выбрать его, то робот-агитатор спрашивает: «А вы знаете, что Алексей Текслер призвал голосовать за „Единую Россию“?» и отключается.

Бот дозвонился и до самих справедливороссов и попал на руководителя бюро «СР» в Челябинской области Василия Швецова, который в это момент как раз обсуждал выборы с Гартунгом.

Спросили: а вы знаете, что Валерий Гартунг переходит из „Справедливой России“ в „Партию пенсионеров“? Говорю: это ложь. На другом конце говорят „спасибо“, и разговор заканчивается. Ну, а потом продолжили с Валерием Карловичем обсуждать ход выборной кампании в области, в том числе и реакцию на такие грязные технологии, которыми не гнушаются пользоваться некоторые политические силы. Чья это задумка: партии власти, у которой серьёзные проблемы, или „Партии пенсионеров“, которая, возможно, решила попиариться на имени известного политика, вводя людей в заблуждение, — вопрос. Но разбираться с этим будут уже правоохранительные органы, — заявил Швецов.

При этом в Челябинской области звонки от ботов уже не первый раз используют в политической практике. В 2018 году при подготовке к президентским выборам жителей Южного Урала тоже «обрабатывал» робот.

Выборы в Челябинской области должны пройти в сентябре. В Законодательное собрание претендуют войти девять партий: «Зеленая Альтернатива», ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «За правду», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия», «Родина» и «Партия Роста».