«Человека ликвидируют»: патриарх Кирилл заявил об опасности трансгуманизма Глава РПЦ Кирилл заявил о ликвидации человека и приходе ему на смену суррогата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе ХХ Всемирного русского народного собора заявил об опасности навязываемого обществу учения «трансгуманизм», предупредив, что таким образом человека ликвидируют, а ему на смену придет суррогат, сообщает «Царьград». Глава Русской православной церкви также добавил, что помимо биологических угроз человечество рискует потерять этнокультурное разнообразие.

Происходящий на наших глазах подрыв нравственной основы человеческого бытия грозит расчеловечиванием мира. Неслучайно футурологи все чаще поднимают тему «постчеловека», и трансгуманизм — учение о скором преодолении человеческой природы и появлении нового класса разумных существ — становится все более популярным, — подчеркнул Кирилл.

По его словам, новые вызовы сами по себе являются плодами воздействия на человеческую природу и личность, среди таких — трансгуманизм, как новое учение, агрессивно продавливающее принципиально новый взгляд на человека.

Патриарх также добавил, что трансгуманизм подводит человечество к мысли о том, что бессмертие возможно. При этом мало кто понимает, что под бессмертием понимается замена человека и даже его полная ликвидация, предостерег глава РПЦ.

Общество нацеливают на создание суррогата, который полностью в будущем подменит человека. При этом сама связь этого техногенного андроида с человеком условна. Мы в самом начале пути, но этот путь уже начался, — отметил Кирилл.

Он призвал осознать, что вопрос о природе человека, его личности — далеко не технический. «Это проблема глобального мировоззренческого порядка», — заключил патриарх.

Трансгуманизм — философская концепция, а также международное движение, поддерживающее использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают нежелательными: страданий, болезней, старения и смерти.

23 октября патриарх Кирилл заявил, что Россия предлагает альтернативный взгляд на мир, Бога и человека, отличный от принятого в западных странах. По мнению главы РПЦ, это раздражает Запад, который стремится стереть православную Русь с лица земли.