Человек-пёс: оптическая иллюзия напугала пользователей

Фото опубликовало издание Daily Mail — на нём по заснеженному лесу бежит «кто-то чёрный». Сначала кажется, что это мужчина брюнет с рюкзаком, снятый со спины, но вглядевшись в кадр становится понятно, что это пёс, который наоборот бежит к своему хозяину.

Do YOU see a dog or a man? Optical illusion snap of a figure in a snowy forest baffles the internet https://t.co/vzS3BiVH90