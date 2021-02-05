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Человек-пёс: оптическая иллюзия напугала пользователей

01:47, 06 февраля 2021 16
Фото: pixabay

Новую оптическую иллюзию обсуждают пользователи Сети. Они не могут понять, кто изображён на фотографии — счастливый чёрный пёс или убегающий в ужасе человек.

Фото опубликовало издание Daily Mail — на нём по заснеженному лесу бежит «кто-то чёрный». Сначала кажется, что это мужчина брюнет с рюкзаком, снятый со спины, но вглядевшись в кадр становится понятно, что это пёс, который наоборот бежит к своему хозяину.

Пользователи были очень удивлены — некоторые сначала подумали, что на фото не мужчина, а медведь, который хочет напасть на автора снимка. Но потом всё встало на свои места.

Мне пришлось надеть очки, чтобы, наконец, увидеть собаку, — написал один из комментаторов.

Другой признаётся, что «видел что угодно, но не пса». «Я даже немного расстроен из-за того, что сразу увидел собаку», — признаётся ещё один пользователь.

В итоге оказалось, что на фото обычный, даже не очень крупный, пудель, просто из-за деревьев на фоне, сложно оценить масштаб фотографии.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая из Австралии Кендалл Джилдинг стала виновницей спора в соцсетях по поводу цвета её платья. Пользователи из-за оптической иллюзии не смогли решить, голубое оно или белое.

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