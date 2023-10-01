Человек-паук вступил в ряды Вооруженных сил России Российский военный сменил камуфляж на костюм персонажа из вселенной Marvel

Фото: IMAGO/Tschiponnique Skupin/dpa/Global Look Press

В социальных сетях распространяется видеозапись с военнослужащим ВС России, сменившим камуфляж на костюм персонажа из вселенной Marvel. На кадрах показано, как мужчина в образе человека-паука вылезает из окопа на поверхность вместе с базукой и запускает снаряд. Затем он показывает фирменный жест героя и возвращается в окоп.

А теперь, Форест, беги, — обращается оператор к человеку-пауку.

В июне российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца. При изготовлении новой формы использовались современные комбинированные материалы. Они позволяют не мерзнуть и не потеть. В набор входят куртка, брюки и боевые рубахи, а также ветро- и влагозащитный костюм. Специально для участников СВО создали новые ботинки с ортопедической стелькой с поверхностью из нубука, в бока которых вшита сетка.

Контрактная стоимость одного летнего комплекта формы для военнослужащих, участвующих в СВО, производства компании «Гардарика» составляет 10 тысяч 628 рублей 15 копеек.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после того, как выполнил трюк в стиле человека-паука. Юношу госпитализировали с закрытым переломом ноги со смещением и травмой спины.