«Человек — не анонимное существо, а тут он вдруг захотел этого избежать»

Роскомнадзор пытается заблокировать анонимный браузер Tor. Пока полностью этого сделать ещё не удалось, но пользователи массово жалуются на проблемы с интернет-браузером. В блоге анонимного браузера Tor появилась запись о том, что 8 декабря они узнали, что Роскомнадзор планирует заблокировать их основной сайт. Разработчики также напомнили, что интернет-провайдеры в России стали блокировать доступ к Tor ещё с 1 декабря. Тогда жители крупных городов сообщили, что потеряли возможность подключиться к сети, так как заблокированными оказались почти все IP-адреса, которые использует Tor и связанные с ним системы. NEWS.ru поговорил о блокировке с экспертами, имеющими как минимум разный взгляд на этот вопрос — специалистом по информационной безопасности и техническим экспертом Роскомсвободы и Privacy Accelerator Вадимом Лосевым и депутатом Госдумы и координатором объединения «Национально-освободительное движение» (НОД) Евгением Фёдоровым.

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Вадим Лосев

— Как я понимаю, Tor всё же пока не заблокирован. Что с ним сейчас происходит?

— Это интересная история. Мы фактически говорим про две разные блокировки, которые происходят одновременно. Со вчерашнего вечера сайт Tor Project заблокирован. Также как минимум с пятницы ряд провайдеров, в первую очередь мобильных и в Москве, блокируют доступ к сети Tor. Блокировка сети при этом не постоянная. Если посмотреть на измерения, то по собственной статистике Tor Project, количество пользователей, по крайне мере на время вчерашнего утра, не изменилось, а количество российских пользователей, пользующихся встроенными средствами обхода, увеличилось. У многих действительно нет доступа к сети, но не у всех.

— Это плохо, что в России блокируется Tor и если да, то почему?

— Могу сказать, что мы сейчас наблюдаем, как власти пытаются заблокировать Tor и за этим интересно наблюдать. Не могу сказать, что это прям «плохо», я бы сказал, что государство действует в своей логике, выполняет свою функцию так, как оно это видит. Множество людей недовольны.

— Можно ли ожидать, что блокировок будет ещё больше, борьба с анонимайзерами и прочим усилится и что в итоге Tor окончательно заблокируют?

— Я не знаю, чего можно ожидать и не советовал бы доверять тому, кто говорит, что знает. Однако я хочу сказать, что я был удивлён, что решение о блокировки Tor было принято. Думаю, заблокировать его раз и навсегда для всех и гарантированно невозможно. При этом оборудование для блокировок становится совершеннее и доступ к нему стало реально заблокировать для большого числа людей, и мы видим, как это происходит прямо сейчас. При этом это вечное противостояние. Будут лучше блокировать — станут лучше обходить блокировки, в ответ на это блокировать будут ещё лучше, и так по кругу. Вот разработчики уже создали зеркало для сайта и по-прежнему на него можно заходить.

Евгений Фёдоров

— Что вы думаете о блокировке Tor?

— Прозрачность Интернета повышается, уменьшается возможность манипуляции в нём. Это хорошо. Это в интересах граждан, работа в Интернете улучшается.

— Можно ли ожидать, что блокировок будет ещё больше, борьба с анонимайзерами и прочим усилится?

— В Интернете нужно делать следующие вещи: избавляться от иностранного влияния. Понятно, что пока в нём, в соцсетях и мессенджерах верховодят иностранные олигархи, ничего хорошего нам оттуда ждать не следует. Будут бунты, антиваксеры, ставки на шизофреников, идиотов, вот как с этим человеком, расстрелявшим людей в МФЦ. Нужно наводить в Интернете порядок, сделать его национально ориентированным. Вторая вещь: повышение прозрачности и ответственности. Чтобы как и на улице — люди понимали, что если там они что-то плохое сделают, их найдут.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Многие переживают за анонимность и не хотят, чтобы государство и другие люди видели, что они делают в Сети.