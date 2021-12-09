«Человек — не анонимное существо, а тут он вдруг захотел этого избежать»

Роскомнадзор пытается заблокировать анонимный браузер Tor. Пока полностью этого сделать ещё не удалось, но пользователи массово жалуются на проблемы с интернет-браузером. В блоге анонимного браузера Tor появилась запись о том, что 8 декабря они узнали, что Роскомнадзор планирует заблокировать их основной сайт. Разработчики также напомнили, что интернет-провайдеры в России стали
Вадим Лосев
— Как я понимаю, Tor всё же пока не заблокирован. Что с ним сейчас происходит?
— Это интересная история. Мы фактически говорим про две разные блокировки, которые происходят одновременно. Со вчерашнего вечера сайт Tor Project заблокирован. Также как минимум с пятницы ряд провайдеров, в первую очередь мобильных и в Москве, блокируют доступ к сети Tor. Блокировка сети при этом не постоянная. Если посмотреть на измерения, то по собственной статистике Tor Project, количество пользователей, по крайне мере на время вчерашнего утра, не изменилось, а количество российских пользователей, пользующихся встроенными средствами обхода, увеличилось. У многих действительно нет доступа к сети, но не у всех.
— Это плохо, что в России блокируется Tor и если да, то почему?
— Могу сказать, что мы сейчас наблюдаем, как власти пытаются заблокировать Tor и за этим интересно наблюдать. Не могу сказать, что это прям «плохо», я бы сказал, что государство действует в своей логике, выполняет свою функцию так, как оно это видит. Множество людей недовольны.
— Можно ли ожидать, что блокировок будет ещё больше, борьба с анонимайзерами и прочим усилится и что в итоге Tor окончательно заблокируют?
— Я не знаю, чего можно ожидать и не советовал бы доверять тому, кто говорит, что знает. Однако я хочу сказать, что я был удивлён, что решение о блокировки Tor было принято. Думаю, заблокировать его раз и навсегда для всех и гарантированно невозможно. При этом оборудование для блокировок становится совершеннее и доступ к нему стало реально заблокировать для большого числа людей, и мы видим, как это происходит прямо сейчас. При этом это вечное противостояние. Будут лучше блокировать — станут лучше обходить блокировки, в ответ на это блокировать будут ещё лучше, и так по кругу. Вот разработчики уже создали зеркало для сайта и по-прежнему на него можно заходить.
Евгений Фёдоров
— Что вы думаете о блокировке Tor?
— Прозрачность Интернета повышается, уменьшается возможность манипуляции в нём. Это хорошо. Это в интересах граждан, работа в Интернете улучшается.
— Можно ли ожидать, что блокировок будет ещё больше, борьба с анонимайзерами и прочим усилится?
— В Интернете нужно делать следующие вещи: избавляться от иностранного влияния. Понятно, что пока в нём, в соцсетях и мессенджерах верховодят иностранные олигархи, ничего хорошего нам оттуда ждать не следует. Будут бунты, антиваксеры, ставки на шизофреников, идиотов, вот как с этим человеком, расстрелявшим людей в МФЦ. Нужно наводить в Интернете порядок, сделать его национально ориентированным. Вторая вещь: повышение прозрачности и ответственности. Чтобы как и на улице — люди понимали, что если там они что-то плохое сделают, их найдут.
— Многие переживают за анонимность и не хотят, чтобы государство и другие люди видели, что они делают в Сети.
— Человек — не анонимное существо. Тысячи лет он был публичен, а тут он вдруг захотел этого избежать почему-то. Люди должны понимать, что в Интернете будет как в жизни. Там надо просто действовать по совести и по закону и боятся будет нечего.
От редакции: принцип работы браузера Tor в том, что запрос пользователя о заходе на сайт изначально передаётся в зашифрованном виде на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трёх узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Это позволяет скрыть все следы пользователей браузера в Интернете. Tor разработала американская некоммерческая организация Tor Project. Россия — вторая в мире страна по числу пользователей браузера, его ежедневно используют более 300 тыс. россиян, или примерно 15% от всех пользователей Tor. Браузер популярен как у обычных людей, переживающих за приватность своих данных, так и, например, у наркоторговцев.
В Роскомнадзоре сообщили, что сайт браузера Tor блокируют из-за размещения информации, позволяющей обеспечить доступ к незаконному контенту. Согласно реестру, решение о блокировке было основано на аналогичном решении Саратовского районного суда в декабре 2017 года. 2 декабря в ведомстве