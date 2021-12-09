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«Человек — не анонимное существо, а тут он вдруг захотел этого избежать»
Общество

«Человек — не анонимное существо, а тут он вдруг захотел этого избежать»

Эксперт Роскомсвободы и глава «Национально-освободительного движения» Евгений Фёдоров спорят о блокировке Tor-браузера
10:39, 09 декабря 2021
Фото: kod.ru
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Роскомнадзор пытается заблокировать анонимный браузер Tor. Пока полностью этого сделать ещё не удалось, но пользователи массово жалуются на проблемы с интернет-браузером. В блоге анонимного браузера Tor появилась запись о том, что 8 декабря они узнали, что Роскомнадзор планирует заблокировать их основной сайт. Разработчики также напомнили, что интернет-провайдеры в России стали блокировать доступ к Tor ещё с 1 декабря. Тогда жители крупных городов сообщили, что потеряли возможность подключиться к сети, так как заблокированными оказались почти все IP-адреса, которые использует Tor и связанные с ним системы. NEWS.ru поговорил о блокировке с экспертами, имеющими как минимум разный взгляд на этот вопрос — специалистом по информационной безопасности и техническим экспертом Роскомсвободы и Privacy Accelerator Вадимом Лосевым и депутатом Госдумы и координатором объединения «Национально-освободительное движение» (НОД) Евгением Фёдоровым.

«Человек — не анонимное существо, а тут он вдруг захотел этого избежать»pixabay.com

Вадим Лосев

— Как я понимаю, Tor всё же пока не заблокирован. Что с ним сейчас происходит?

— Это интересная история. Мы фактически говорим про две разные блокировки, которые происходят одновременно. Со вчерашнего вечера сайт Tor Project заблокирован. Также как минимум с пятницы ряд провайдеров, в первую очередь мобильных и в Москве, блокируют доступ к сети Tor. Блокировка сети при этом не постоянная. Если посмотреть на измерения, то по собственной статистике Tor Project, количество пользователей, по крайне мере на время вчерашнего утра, не изменилось, а количество российских пользователей, пользующихся встроенными средствами обхода, увеличилось. У многих действительно нет доступа к сети, но не у всех.

— Это плохо, что в России блокируется Tor и если да, то почему?

— Могу сказать, что мы сейчас наблюдаем, как власти пытаются заблокировать Tor и за этим интересно наблюдать. Не могу сказать, что это прям «плохо», я бы сказал, что государство действует в своей логике, выполняет свою функцию так, как оно это видит. Множество людей недовольны.

— Можно ли ожидать, что блокировок будет ещё больше, борьба с анонимайзерами и прочим усилится и что в итоге Tor окончательно заблокируют?

— Я не знаю, чего можно ожидать и не советовал бы доверять тому, кто говорит, что знает. Однако я хочу сказать, что я был удивлён, что решение о блокировки Tor было принято. Думаю, заблокировать его раз и навсегда для всех и гарантированно невозможно. При этом оборудование для блокировок становится совершеннее и доступ к нему стало реально заблокировать для большого числа людей, и мы видим, как это происходит прямо сейчас. При этом это вечное противостояние. Будут лучше блокировать — станут лучше обходить блокировки, в ответ на это блокировать будут ещё лучше, и так по кругу. Вот разработчики уже создали зеркало для сайта и по-прежнему на него можно заходить.

Евгений Фёдоров

— Что вы думаете о блокировке Tor?

— Прозрачность Интернета повышается, уменьшается возможность манипуляции в нём. Это хорошо. Это в интересах граждан, работа в Интернете улучшается.

— Можно ли ожидать, что блокировок будет ещё больше, борьба с анонимайзерами и прочим усилится?

— В Интернете нужно делать следующие вещи: избавляться от иностранного влияния. Понятно, что пока в нём, в соцсетях и мессенджерах верховодят иностранные олигархи, ничего хорошего нам оттуда ждать не следует. Будут бунты, антиваксеры, ставки на шизофреников, идиотов, вот как с этим человеком, расстрелявшим людей в МФЦ. Нужно наводить в Интернете порядок, сделать его национально ориентированным. Вторая вещь: повышение прозрачности и ответственности. Чтобы как и на улице — люди понимали, что если там они что-то плохое сделают, их найдут.

«Человек — не анонимное существо, а тут он вдруг захотел этого избежать»Сергей Булкин/NEWS.ru

— Многие переживают за анонимность и не хотят, чтобы государство и другие люди видели, что они делают в Сети.

— Человек — не анонимное существо. Тысячи лет он был публичен, а тут он вдруг захотел этого избежать почему-то. Люди должны понимать, что в Интернете будет как в жизни. Там надо просто действовать по совести и по закону и боятся будет нечего.

От редакции: принцип работы браузера Tor в том, что запрос пользователя о заходе на сайт изначально передаётся в зашифрованном виде на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трёх узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Это позволяет скрыть все следы пользователей браузера в Интернете. Tor разработала американская некоммерческая организация Tor Project. Россия — вторая в мире страна по числу пользователей браузера, его ежедневно используют более 300 тыс. россиян, или примерно 15% от всех пользователей Tor. Браузер популярен как у обычных людей, переживающих за приватность своих данных, так и, например, у наркоторговцев.

В Роскомнадзоре сообщили, что сайт браузера Tor блокируют из-за размещения информации, позволяющей обеспечить доступ к незаконному контенту. Согласно реестру, решение о блокировке было основано на аналогичном решении Саратовского районного суда в декабре 2017 года. 2 декабря в ведомстве рассказали о «планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещённой в силу закона информации».

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