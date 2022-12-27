«Человек может даже обрадоваться»: врач назвал неочевидные симптомы рака Онколог Ильин назвал потерю аппетита и одышку возможными симптомами рака

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Онкологические заболевания коварны и зачастую человек не замечает, что болен, поскольку рак может скрываться за такими неочевидными симптомами, как потеря аппетита и снижение веса, когда он может даже обрадоваться, что похудел, рассказал «Газете.Ru» онколог Антон Ильин. Опасными признаками могут быть сильная слабость и хроническая усталость, при которой человек зачастую не может пройти и пары шагов, отметил врач. Специалист рекомендовал регулярно проходить обследования, тогда болезнь можно выявить на ранней бессимптомной стадии, что максимально повышает шансы вылечиться.

Потеря веса при онкологии называется раковой кахексией. <...> При этом зачастую разрушается не жировая прослойка, а мышцы. При отсутствии других симптомов человек может даже обрадоваться: на диетах не сидел, в спортзале не потел — и похудел, — сказал Ильин.

Снижение веса происходит из-за того, что раковым клеткам требуется много энергии для размножения и опухоль забирает много питательных веществ, поступающих в организм, объяснил онколог. По его словам, человек может худеть в самых необычных местах, например, когда руки и плечи буквально иссыхают, а живот и бедра сохраняют излишние объемы.

Несмотря на нехватку питательных веществ, аппетит у такого человека практически отсутствует. Это отличает раковую кахексию от, например, гипертиреоза, при котором больные много едят и все равно худеют, — отметил специалист.

Интоксикация также вызывает сильную усталость и слабость, головокружения и одышка появляются даже при незначительных нагрузках, добавил врач. Ильин подчеркнул, что остальных симптомов при этом может и не быть. Бледная кожа, выпадающие волосы и ломкие ногти — еще один результат интоксикации, по его словам.

Чтобы исключить самое страшное при наличии тех или иных симптомов, нужно обратиться к врачу, который поставит диагноз. Еще лучше регулярно проходить медицинские осмотры, — рекомендовал Ильин.

Онколог Владимир Полянский ранее заявил, что считать головную боль, головокружение или тошноту 100-процентным признаком рака бесполезно. Полянский подчеркнул, что диагностировать настолько сложное и непредсказуемое заболевание может только высококвалифицированный специалист.