«Человек мира»: дагестанский министр о погибшем при теракте протоиерее Министр по делам религий Дагестана назвал человеком мира протоиерея Котельникова

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Прощание с Николаем Котельниковым в Дербенте

Убитого при теракте в Дербенте протоиерея Николая Котельникова можно охарактеризовать как человека мира, заявил NEWS.ru министр по нацполитике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. По его словам, священнослужитель был готов прийти на помощь любому, независимо от религии или вероисповедания.

Могу охарактеризовать его — человек мира. Он был очень миролюбивым человеком. Если можно найти человека доброго, радостного, веселого, готового помочь другому человеку, — это он. Добрейшей души человек, который был готов помочь любому, независимо от национальности и вероисповедания. Вот таким он мне запомнился. И я уверен, не только мне. Всем тем, кто его знал, кто с ним соприкасался, кто к нему приходил. Это очень многие дербентцы, — заявил Муслимов.

Он отметил, что давно знал протоиерея, их связывала хорошая дружба. Знакомство с Котельниковым состоялось, когда в Дербент привезли благодатный огонь и священнослужитель ознакомил Муслимова с соответствующей процедурой. Собеседник добавил, что протоиерей принимал участие во всех городских мероприятиях вместе с представителями мусульман и иудеев.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмертно наградить Котельникова орденом князя Александра Невского I степени — общецерковной наградой Русской православной церкви. На открытии заседания Высшего церковного совета РПЦ он почтил память священника.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.

два православных храма и две синагоги