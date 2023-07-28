«Человек колоссальной воли»: Смехов о Владимире Басове Смехов назвал боровшегося с болезнью актера Басова человеком колоссальной воли

Фото: Mosfilm/Global Look Press

В картине «Щит и меч» режиссер Владимир Басов исполнил также одну из ролей

Актер Владимир Басов был «человеком колоссальной воли», несмотря на свою болезнь, заявил NEWS.ru артист Вениамин Смехов. Он отметил, что его знакомство с ним произошло в тяжелый период профессиональной деятельности, когда театр на Таганке практически раскололся и режиссера Юрия Любимова лишили гражданства. Басов пригласил Смехова исполнить роль в фильме «Семь криков в океане».

Он был оптимистом даже в самых неподходящих на то ситуациях, это человек колоссальной воли. Он терпеть не мог, когда с ним заводили разговор о его здоровье, — охарактеризовал актера Смехов.

Смехов добавил, что для фильма «Семь криков в океане» не проводилось проб, Басов сам выбрал актеров на разные роли. По словам артиста, он был ответственным и серьезным режиссером, однако сохранял веселую и счастливую атмосферу на съемках. Кроме того, Басов не давал длинных теоретических объяснений, а просто добивался результата.

Владимир Павлович Басов — советский актер кино и озвучивания, кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР. Родился 28 июля 1923 года в селе Уразово Белгородской области в семье комиссара и дочери покровского священника. В 1947 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа в мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма, которую окончил в 1952 году.

В 1950–1952 годах работал ассистентом режиссера, а с 1952 — режиссером киностудии «Мосфильм». В 1964 году снял фильм «Тишина» по роману Юрия Бондарева. Фильм получил Главный приз I Всесоюзного кинофестиваля. В том же году в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» исполнил эпизодическую роль полотера, которая дала старт его актерской карьере. В апреле 1983 года у Басова случился инсульт, в результате чего он был почти полностью парализован. Свой последний фильм «Семь криков в океане» он выпустил в 1986 году. Ранним утром 17 сентября 1987 года у Басова случился второй инсульт, от которого он умер у себя дома в Москве.