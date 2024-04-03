Человечество впервые лишится секунды из мирового времени Ученый Юзефович: людям придется впервые в истории вычесть секунду из времени

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Земляне к 2029 году впервые в истории скорректируют мировое время, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры высшей геодезии и лаборатории гравиметрии МИИГАиК Павел Юзефович. По его словам, которые приводит РИА Новости, человечество лишится одной секунды. Он отметил, что таяние полярных льдов замедляет скорость вращения Земли, и это влияет на мировое исчисление времени.

Ученый пояснил, что с момента введения шкалы UTC секундные поправки только прибавляли время, поэтому сейчас эксперты переживают из-за непредсказуемых последствий. С 1972 года лишнюю секунду добавляли ко времени уже 27 раз, последний раз это произошло 1 января 2017 года.

Согласованность двух шкал времени — равномерной атомной TAI и неравномерной UT1 — достигалась компромиссом — квазиравномерной шкалой UTC, по которой мы, собственно, живем в повседневности. В этой шкале время, реализованное атомными секундами, время от времени «подправляется» ровно на одну секунду, — пояснил Юзефович.

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