Человечество предупредили об угрозе исчезновения бри и камамбера Научный обозреватель Гринько: бри и камамбер могут исчезнуть в любой момент

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Человечество в любой момент может лишиться сыра сортов бри и камамбер, предупредили французские ученые. Научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько назвал эти опасения вполне обоснованными, так как под угрозой оказалось существование плесневых грибков, дающих этим сырам уникальный вкус.

Как поясняет издание, плесень — это различные виды грибков, некоторые представители которых съедобны и даже полезны. В производстве бри и камамбера применяются споры грибка вида Penicillium camemberti. Их проращивают на продукте, и в дальнейшем плесень развивается вместе с сыром. И хотя сырная плесень может быть белой, оранжевой или голубой, сыровары используют белый цвет чаще других. Для бри и камамбера он является стандартным и единственным используемым видом.

Проблема в том, что Penicillium camemberti является так называемым несовершенным грибом, он выведен искусственно и не может размножаться сам по себе — сыроварам приходится клонировать его снова и снова. Таким образом, каждый кусочек бри и камамбера на Земле содержит генетически идентичный штамм плесени.

Такое отсутствие разнообразия делает полезные грибки уязвимыми для патогенов и изменений окружающей среды, объяснил Гринько. Если вид представляет собой моноштамм, он не способен к изменениям и эволюции, необходимым для ответа на внешние угрозы. А значит, практически любая болезнь легко может полностью уничтожить всю популяцию Penicillium camemberti. Чтобы не потерять любимые многими продукты, ученым приходится искать новые виды грибков, пригодные для производства сыров.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев посоветовал при выборе сыра обратить внимание, чтобы на нем не было трещин, темных пятен и плесени. По словам специалиста, эти недостатки являются признаком того, что сыр уже «немолод».