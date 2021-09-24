«Человечество может не выдержать»: Гинцбург дал прогноз на новую пандемию

Распространение коронавируса показало, что человечество может не выдержать новой пандемии, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в ходе прямого эфира Российского еврейского конгресса в Facebook. По его словам, следует сделать выводы из случившегося с COVID-19, а страны должны подготовить чёткий план действий.

Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать, — да, — подчеркнул он.

По словам Гинцбурга, должны быть сделаны как организационные, так и научные выводы. Подготовка плана действий на случай чрезвычайной ситуации поможет, даже если новая проблема не возникнет «на нашем с вами веку».

Все деньги и средства, которые будут затрачены на создание такого плана и его дальнейшее поддержание и реализацию, всё равно окупились бы, если бы у нас сейчас был такой план, — заключил он.

Ранее резидент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман рассказал, что индийский штамм коронавируса — последний агрессивный вариант COVID-19. По его словам, дальше пандемия пойдёт на спад.