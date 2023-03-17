Чекалиным могут изменить меру пресечения из-за махинаций с соцсетями Адвокат Жорин: Чекалиным могут ужесточить меру пресечения из-за новых постов в соцсетях

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Адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу могут изменить меру пресечения из-за ведения блога в социальных сетях после начала разбирательства по делу о неуплате налогов. Правозащитник объяснил, что следствие может запросить более суровое ограничение.

Если у следствия возникнут основания полагать, что подозреваемые нарушают меру пресечения, то в дальнейшем следствие может выйти с ходатайством об изменении меры пресечения на более суровую, вплоть до заключения под стражу, — сказал Жорин.

Адвокат уточнил, что теоретически супруги могут сказать, что не имеют отношения к публикациях в своих аккаунтах в соцсетях, однако это сложно будет доказать. В свою очередь, суд сочтет это нарушением запрета определенных действий и не станет разбираться в принадлежности тех или иных постов, просто ужесточив меры против блогеров.

Против блогеров Чекалиных возбудили два уголовных дела о неуплате налогов и легализации незаконно нажитых средств. Сами они вину не признают. По оценке следствия, супруги причинили государству ущерб на сумму свыше 311 млн рублей.