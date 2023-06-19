Чекалины раскрыли свой доход за последние три года Блогеры Чекалины заявили, что за последние три года получили около 11 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия и Артем Чекалины

Блогеры Лерчек (Валерия Чекалина) и Артемчек (Артем Чекалин) в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия манучи» сообщили, что за последние три года получили около 11 млрд рублей дохода. По словам Чекалина, 10 млрд блогеры выручили в рамках продажи косметики своей фирмы Letique, еще 1 млрд они заработали на фитнес-марафонах.

Если брать последние три года у компании, у нас выручка была под 10 млрд рублей. До всей истории с налогами наш бизнес оценивали в 4 млрд рублей, и мы хотели часть его продать. В рамках продажи фитнес-марафонов, по подсчетам ФНС, у нас получилось еще 1 млрд, — рассказал Чекалин.

Блогеры также признались, что долг перед налоговой в размере 311 миллионов рублей им помог оплатить друг-бизнесмен. Они рассказали, что хотели погасить его самостоятельно, но из-за уголовного дела им заблокировали все счета.

Артемчек отметил, что после возбуждения уголовного дела от них отвернулись многие близкие, поэтому найти человека, который бы согласился помочь с погашением такого крупного долга, оказалось еще сложнее. Чекалины также добавили, что им предстоит выплатить еще пени и штрафы.

15 июня Савеловский районный суд не стал снимать блокировку со счетов Чекалиных. 4 июля они вновь будут судиться по этому поводу и потребуют признать блокировку счетов незаконной. Перед этим Чекалины пытались добиться отмены запрета на пользование интернетом, поскольку без него они не могут зарабатывать. Но суд отклонил и это требование.