Чекалины раскрыли финансовую «схему Лерчек» Блогер Лерчек: от наших доходов шли налоги в размере 6% вместо положенных 35%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Валерия и Артем Чекалины

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) накопила долг по налогам в размере 311 млн рублей, поскольку этой частью платежей занимались отдельные сотрудники, которые делали вычет в размере 6%, а не 35%, как положено по закону. Об этом Лерчек рассказала в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия манучи».

Было очень много работы в последние три-четыре года. Мы постоянно были в продажах, проектах, съемках. Временами не было времени вздохнуть. Всем занималась команда, технические специалисты. В том числе использовалась так называемая «схема Лерчек» — налог наш исчислялся неправильно. Вместо 35% выходило 6%, — рассказала Лерчек.

Лерчек отметила, что сожалеет о сложившейся ситуации и очень устала от возникших проблем. Сейчас они выплатили 311 млн рублей, которые задолжали государству, взяв деньги в долг у друга семьи. Их же счета до сих пор остаются заблокированными. В перспективе Чекалиным придется выплатить пенни и штраф по уголовному делу. Сейчас судебным предписанием им запрещено вести социальные сети, из-за чего они не могут самостоятельно заработать на выплаты штрафов.