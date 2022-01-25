«Чего мы жадничаем то?»: Путин о размерах студенческих стипендий и грантов

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Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», член парламентского комитета по просвещению Анатолий Вассерман, выступая на пленарном заседании, заявил, что украинский народ создан искусственно. Соответствующую запись опубликовал в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв.

Они сочинили украинский народ и теперь пытаются его создать любыми доступными им средствами, в основном, террором. Нельзя им потакать! — заявил Вассерман. По мнению Вассермана, украинских националистов не может быть...