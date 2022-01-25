«Чего мы жадничаем то?»: Путин о размерах студенческих стипендий и грантов

Президент России Владимир Путин во время онлайн-разговора с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым поднял вопрос о размерах студенческих стипендий и грантов, видео разговора было опубликовано в Telegram-канале «Известий». Российский лидер адресовал министру вопрос студента второго курса магистратуры Нижегородского государственного университета Максима Емелина, который пожаловался президенту на отсутствие грантовой поддержки магистрантов, выступающих на международных олимпиадах.
Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то? — спросил Путин у министра науки и высшего образования.
Фальков, в свою очередь, пообещал обязательно ввести грантовую поддержку студентам-олимпиадникам.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавки для учителей в размере трёх минимальных окладов за работу в классах, где есть ученики, изолированные из-за коронавируса. По его словам, учителям и тем, кто занимается с детьми в группах в период пандемии, необходимы повышение зарплаты и надбавки, равнозначные тем, которые получают медики в ковидных госпиталях.