Чего добивается Киев атаками дронов на Москву Пять БПЛА пытались атаковать Новую Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Итак, пять дронов дотянулись до новых московских районов, где и были благополучно сбиты или посажены с помощью РЭБ. Фактически это третья заметная атака с помощью БПЛА на российскую столицу. Первая была отмечена 30 мая, следующая, менее масштабная и эффективнее отраженная состоялась 21 июня. И вот в очередной раз беспилотники усеяли своими осколками наши пригорода. Спрашивается, чего добивается Киев?

Много шума из ничего

Конечно, самая очевидная цель таких атак – создать атмосферу белого шума вокруг действий ВСУ, завязшей на предполье нашей обороны. В этом смысл цель достигается. Украинская атака дронов аж на Москву автоматически становится информационным поводом, на который откликнулись уже почти все мировые информационные агентства. В течение нескольких часов это становится новостью №1. А уж украинские источники просто заходятся в восторге от «победной дерзости» своей армии, временно дезорганизовавшей работу крупного аэропорта, откуда взлетают и правительственные «борта».

И, естественно никто в мире не будет разбираться, что речь не только не об атаке на Кремль, а о дальних столичных предместьях.

А поскольку в нынешних условиях постоянного присутствия военной тематики в интернете главное -- создавать выигрышную, привлекательную для аудитории видеокартинку, то и полеты дронов над российской территорией становятся частью таких визуальных сражений и даже виртуальных побед.

Не дать усилить ПВО фронта

Но явно есть и вполне тактическая цель таких пролетов украинских дронов вглубь России. Какими бы, на первый взгляд, ограниченными ни выглядели масштабы таких атак, все эшелоны систем ПВО должны быть к ним готовы. Особенно в Московской области. Действительно, сегодня пять БПЛА, а завтра вообще украинские мудрецы попробуют массированную атаку с целью просто перегрузить нашу противовоздушную оборону.

Поэтому порох надо держать сухим в широком смысле. И атакуя Москву, украинские военные стратеги добиваются одной ясной цели: препятствуют отправке на линию боевого соприкосновения (ЛБС) из Московской области некоторых систем ПВО, которые могли бы понадобиться и на фронте.

Фото: МО Украины

К слову, сейчас заметно, что сами украинцы стягивают имеющиеся у них еще советские и западные средства ПВО поближе к театру военных действий в ожидании, как говорят в Киев, второй решающей фазы наступления. Потому-то нашим силам стало проще поражать некоторые важные объекты в украинском тылу.

Украинское командование не скрывает, что новый этап наступления должен начаться с массированной атаки дронами и ракетами большого радиуса действия по расположенным в нашем тылу центрам принятия решений, складам с вооружениями и ГСМ.

Потому наши противники и стараются всеми силам растягивать нашу систему ПВО и не позволять усилить ее эшелоны в районе боевых действий. Атаки дронов на Москву – это часть такой стратегии. Пусть и самая шумная.

А что же американцы

В Вашингтоне не скрывают, что заинтересованы в том, чтобы конфликт продолжался в нынешних границах без опасной глобальной эскалации. А потому вторжения в Белгородскую область украинских диверсантов за океаном считают как бы излишними. На словах от таких операций ГУР и СБУ американцы открещиваются. Выдавая такие акции за украинское самоуправство.

Не исключено, украинские военные власти получают от янки «добро» только на раздражающие атаки против целей в Москве малыми силами.