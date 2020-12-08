Чеченский журналист назвал убийцу педагога «жертвой провокации»

https://static.news.ru/photo/4fe6863a-3947-11eb-826f-fa163e074e61_660.jpg Алхазур Керимов Фото: alxazur95/Instagram.com

Журналист ЧГТРК «Грозный» Алхазур Керимов сделал репортаж с похорон убийцы французского учителя Абдулаха Анзорова. В ходе повествования он назвал террориста «жертвой провокации».

В репортаже Керимов заявил, что молодой человек не совершил своего ужасного поступка, если бы не «открытая исламофобская провокация и давление на чувства верующих». Так журналист пересказал мнение отдельных представителей чеченского народа. Позднее с Керимовым удалось связаться представителям других СМИ.

Репортёр в разговоре с журналистами рассказал, что многие чеченцы поддерживают поступок Анзорова. Однако сам способ убийства — обезглавливание — они считают слишком жестоким. Среди тех, кто поддерживает террориста, есть те, кто считает проявлением героизма совершённое им злодеяние. Есть и те, кто не думает, что убивать учителя не стоило. В этом мнения у мусульман отличаются. Однако в уверенности в том, что это была провокация, все они едины, заметил репортёр.

Вопрос о неправильности этого поступка может быть связан чисто с жестокостью преступления, то есть обезглавливания, из-за этого, возможно, кое-какой контингент населения считает, что это не нужно было делать. А то, что его убили, — в этом большинство как бы поддерживает, — цитирует Керимова издание «Подъём».

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулахом Анзоровым. Вскоре правоохранители застрелили Анзорова при задержании в соседней коммуне Эраньи.

Убийцу похоронили в селе Шалажи. Кроме того, появились сведения, что в населённом пункте якобы назвали улицу в честь Анзорова. Там якобы появилась табличка с именем террориста.

Как ранее передавал NEWS.ru, оправдать убийство учителя, произошедшее под Парижем, невозможно. Подобные действия являются абсолютно неприемлемыми. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сведения о похоронах убийцы французского педагога на территории Чечни.