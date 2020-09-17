Чеченский депутат обратится в прокуратуру после скандала в Калининграде

На сообщение о мывших обувь в православном источнике кавказцах отреагировал парламентарий Шамсаил Саралиев. Он собирается направить в Генпрокуратуру РФ письмо по поводу разжигания межнациональной розни из-за публикаций в СМИ и очернению чеченцев.
Салиев подчеркнул в своём Telegram-канале, что чеченцы не участвовали в осквернении святыни в Калининграде, а СМИ «демонизируют чеченский народ», распространяя такие сообщения. При этом депутат подчеркнул, что действиями мужчин, мывших ботинки в святом источнике рядом с православным храмом, возмущено всё мусульманское сообщество.
14 сентября в Калининграде несколько мужчин решили помыть ботинки в «Живоносном источнике» у храма в честь иконы Божьей матери в Калининграде. На видео, которое распространилось по соцсетям, кавказцы чистили обувь и со смехом утверждали: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Позднее участник видео по имени Расул принёс извинения.
Президент Чечни Рамзан Кадыров инициировал проверку о личностях мывших ноги в православном источнике в Калининграде молодых людях. По словам Кадырова, они, как ему удалось выяснить, оказались не чеченцами, но политик заявил, что национальность парней не важна, а такой поступок не просто циничный и демонстрирующий полное отсутствие нравственности.
Извиняться за мужчин пришлось и главе духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджану Кадимагомедову. Он при этом подчеркнул, что мужчины не являются чеченцами — они уроженцы Дагестана.
Как писал NEWS.ru, чеченцам предлагают объединиться против евроичкерийцев.
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