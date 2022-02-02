Чеченские политики и силовики пообещали «отрезать голову» Янгулбаевым

В Чечне высокопоставленные чиновники и силовики записали видеообращение к семье экс-судьи Сайди Янгулбаева, в котором обещают «спросить с них за слова». Обращение опубликовано в Instagram-аккаунте зампредседателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова, по словам которого, сейчас нет важнее дел, чем найти родственников Янгулбаева и «отрезать им головы». Ранее с подобным заявлением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов, пообещав Янгулбаевым кровную месть.

Начальник УМВД Грозного Дени Айдамиров, первый зампред правительства Чечни Иса Тумхаджиев, зампред правительства Чечни Абузайд Висмурадов, врио главы ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев, командир полка Ахмата Кадырова Замид Чалаев заявили, что «спросят за слова» Янгулбаевых. По их словам, у них нет сейчас важнее работы, чем найти их и «отрубить головы» (перевод на русский язык опубликован на YouTube-канале «1ADAT 2» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена)).

Семья подонков Янгулбаевых посягнули на самое святое чеченского народа — на религию Ислам! Без всяких сомнений команда нашего первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, а это весь чеченский народ, призовёт этих ублюдков к ответу, — написал в комментарии к видео Висмурадов.

Ранее Делимханов в Instagram заявил , что семью Янгулбаевых «будут преследовать, пока не оторвут им головы и не убьют их».

Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев отметил, что высказывания депутата нижней палаты российского парламента Адама Делимханова необходимо проверить Генпрокуратуре.

До этого Кадыров обвинил семью экс-судьи в призывах к терроризму и экстремизму, а также в причастности к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов Чечни. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй».

В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ в связи с задержанием чеченскими силовиками жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.

При этом суд в Грозном 2 февраля арестовал её на два месяца. Мусаеву обвиняют в применении насилия к органам власти.

20 января чеченские силовики задержали Зарему Мусаеву в Нижнем Новгороде. Женщину, страдающую сахарным диабетом, увезли в Чечню на допрос. На следующий день судья вместе с дочерью покинул Россию.