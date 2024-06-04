Чеченская спортсменка рассказала об избиении земляками в Швейцарии Пятеро человек напали на боксершу из Чечни в Швейцарии

Фото: Социальные сети

Аминат Эльбукаева

Чеченская боксерша Аминат Эльбукаева, проживающая в Швейцарии, опубликовала в Instagram (деятельность запрещена в РФ) видео с разбитым лицом. В нем она сообщила, что на нее напали пятеро человек, и предположила, что все они — тоже уроженцы Чечни.

Все пять человек ответите передо мною и в этом мире, и в другом. Потом не жалуйтесь, трусы. Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? По этому случаю я обращусь к властям, — сказала Эльбукаева.

Позже спортсменка опубликовала сторис, в которой рассказала, что подозреваемых задержали в швейцарском городе Базель. Они намеревались покинуть страну.

Ранее Россию покинула чеченка Лия Заурбекова. Девушка отметила, что ее пугает внимание депутата Государственной думы от Чечни Адама Делимханова. Она очень боится, что ее будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Она попросила оставить ее в покое и не настраивать против нее чеченские власти.

В мае родственники девушки караулили ее у пункта полиции в Москве, куда она приехала, сбегая от отца. Правозащитники опасались, что Заурбекову хотят увезти домой, обратно к родственникам.