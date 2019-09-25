https://static.news.ru/photo/7028c38a-dfc1-11e9-b2aa-fa163e074e61_660.jpgРамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru
Житель Чечни, снявшийся на видео с выходящей замуж дочерью, публично извинился после того, как его раскритиковал глава республики Рамзан Кадыров. Чиновник счёт, что поведение мужчины не соответствует местным нравам.
Рамзан Кадыров раскритиковал мужчину на заседании с представителями правительства. По мнению главы Чечни традиции республики не разрешают отцу невесты появляться на людях, когда его дочь выходит замуж, пишет «Кавказ.Реалии».
Глава Чечни подчеркнул, что никому не позволит пренебрегать местными традициями, добавив, что попал за это «во все санкционные списки».
Через день после того, как запись заседания правительства появилась в паблике «ЧП/Чечня», там былдо обнародовано видео, на котором отец невесты на чеченском языке извиняется за свое «недостойное поведение».