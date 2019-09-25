Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Чечни, снявшийся на видео с выходящей замуж дочерью, публично извинился после того, как его раскритиковал глава республики Рамзан Кадыров. Чиновник счёт, что поведение мужчины не соответствует местным нравам.

Рамзан Кадыров раскритиковал мужчину на заседании с представителями правительства. По мнению главы Чечни традиции республики не разрешают отцу невесты появляться на людях, когда его дочь выходит замуж, пишет «Кавказ.Реалии».

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Дорогие друзья! Скажу прямо, мы намерены ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. Уверен, что данную инициативу поддержит и парламент. Мы убеждены, что вейпы представляют угрозу здоровью населения. Сегодня я обсудил этот и другие вопросы на совещании с руководством Парламента ЧР, МВД по ЧР, Администрации Главы и Правительства ЧР, Росздравнадзора по ЧР, членами правительства. Многие страны уже ввели запрет на импорт, продажу и рекламу вейпов. Зафиксированы случаи летального исхода после их длительного употребления. Мы потеряли слишком много людей в ходе двух военных кампаний и не можем позволить, чтобы молодое поколение гибло из-за приёма сомнительных курительных смесей, вейпов, стероидных препаратов, а также потенциально опасных психоактивных веществ, грозящих не только здоровью, но и жизни. Приём стероидов пагубно влияет на здоровье мужчин. Но несмотря на это, молодёжь сильно увлеклась «поеданием» этих спортдобавок. Наш минздрав уже бьёт тревогу по этому поводу. Кроме того, в «салонах красоты» продолжают работать неквалифицированные косметологи, которые не гнушаются ничем в погоне за прибылью, в то время как их клиенты после «уколов красоты» оказываются на больничной койке. Я поручил дорогому БРАТУ, министру здравоохранения ЧР Эльхану Сулейманову @docsuleymanov_95 совместно с Советом экономической и общественной безопасности ЧР, Администрацией Главы и Правительства ЧР провести проверку салонов на наличие лицензий и соответствие процедурных кабинетов санитарным нормам, а также магазинов спортивного питания на предмет качества используемых препаратов. Также поручил завершить регистрацию государственных аптек в единую систему для работы с препаратами из перечня высокозатратных нозологий. Нам необходимо вместе, сообща бороться со всеми пагубными проявлениями в обществе, среди которых и употребление алкоголя. На сегодняшний день зарегистрировано 793 фактов управления нетрезвыми водителями транспортом. Считаю, что к таким людям надо применять жёсткие меры, вплоть до лишения водительских прав на длительное время. Мы будем за здоровое и духовно развитое молодое поколение. #Кадыров #Чечня #Здоровье

Публикация от ЧП/Чечня (@chp_chechenya)

Глава Чечни подчеркнул, что никому не позволит пренебрегать местными традициями, добавив, что попал за это «во все санкционные списки».

Через день после того, как запись заседания правительства появилась в паблике «ЧП/Чечня», там былдо обнародовано видео, на котором отец невесты на чеченском языке извиняется за свое «недостойное поведение».

Как писал News.ru, ранее уроженки Чечни извинились за обращение к Рамзану Кадырову в связи с отсутствием места для проживания. Сюжет о трёх женщинах «Очередной случай откровенного мошенничества» вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».

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