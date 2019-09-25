https://static.news.ru/photo/7028c38a-dfc1-11e9-b2aa-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Чечни, снявшийся на видео с выходящей замуж дочерью, публично извинился после того, как его раскритиковал глава республики Рамзан Кадыров. Чиновник счёт, что поведение мужчины не соответствует местным нравам.

Рамзан Кадыров раскритиковал мужчину на заседании с представителями правительства. По мнению главы Чечни традиции республики не разрешают отцу невесты появляться на людях, когда его дочь выходит замуж, пишет « Кавказ.Реалии ».

Глава Чечни подчеркнул, что никому не позволит пренебрегать местными традициями, добавив, что попал за это «во все санкционные списки».

Через день после того, как запись заседания правительства появилась в паблике «ЧП/Чечня», там былдо обнародовано видео, на котором отец невесты на чеченском языке извиняется за свое «недостойное поведение».

Как писал News.ru, ранее уроженки Чечни извинились за обращение к Рамзану Кадырову в связи с отсутствием места для проживания. Сюжет о трёх женщинах «Очередной случай откровенного мошенничества» вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».