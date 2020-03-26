https://static.news.ru/photo/ec796e46-6ed5-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Южный окружной военный суд принял решение о заключении под стражу на четыре года жителя Чеченской Республики Илеса Абубакирова. Мужчину признали виновным в вербовке в запрещённую в РФ террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).

По данным арбитража, мужчина с февраля по июнь 2017 года пытался завербовать человека для вступления в преступное сообщество, передаёт РИА Новости. Преступник будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Сахалине задержали двух подростков, планировавших устроить вооружённое нападение на техникум.

По данным ФСБ, у подозреваемых студентов 2002 и 2003 годов рождения изъяли обрез с патронами, самодельные взрывные устройства, взрывчатку и промышленный детонатор. О планировавшейся атаке на учебное заведение стало известно из их дневников.