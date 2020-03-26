Южный окружной военный суд принял решение о заключении под стражу на четыре года жителя Чеченской Республики Илеса Абубакирова. Мужчину признали виновным в вербовке в запрещённую в РФ террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).
По данным арбитража, мужчина с февраля по июнь 2017 года пытался завербовать человека для вступления в преступное сообщество,
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Сахалине задержали двух подростков, планировавших устроить вооружённое нападение на техникум.
По данным ФСБ, у подозреваемых студентов 2002 и 2003 годов рождения изъяли обрез с патронами, самодельные взрывные устройства, взрывчатку и промышленный детонатор. О планировавшейся атаке на учебное заведение стало известно из их дневников.
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