Чебурашку выбрали символом Всемирного молодежного фестиваля в Сириусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чебурашку выбрали символом Всемирного молодежного фестиваля, который состоится в Сириусе в марте 2024 года, передает ТАСС. Презентация символа фестиваля состоялось в рамках закрытия фестиваля «Таврида. Арт» в Крыму.

Во время гала-концерта на сцену вышла увеличенная фигура Чебурашки с привязанным к ней красным воздушным шаром.

Пятый фестиваль молодежного искусства «Таврида. Арт», организованный Росмолодежью, проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Участниками фестиваля стали более 3,5 тысячи молодых специалистов из областей творчества, культуры и искусства, представляющих 89 регионов России. Для посетителей мероприятия работали пять разноплановых площадок: фестиваль сценических искусств, кинопоказы, музыкальные выступления, ярмарка «Арт. Молодость», а также фестиваль, посвященный достижениям российской науки.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не согласилась с депутатом ГД Дмитрием Певцовым, назвавшим фильм «Чебурашка» «идеологической диверсией».

Певцов назвал фильм «Чебурашка», собравший в прокате более 6 млрд рублей, «чудовищной диверсией». Его возмутило, что «там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком, дети не видят в картине ни одного нормального мужчины с нормальной семьей, ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой».