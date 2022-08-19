Чебурашка во второй раз полетит в космос в сентябре Роскосмос: фигурка Чебурашки второй раз полетит в космос в сентябре

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Фигурку игрушки Чебурашка будут использовать в полете к Международной космической станции как индикатор невесомости на корабле «Союз МС-22», сообщили в пресс-службе Роскосмоса, передает РИА Новости. Полет состоится в сентябре. Отмечается, что 24 августа игрушку торжественно вручат в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ командиру корабля Сергею Прокопьеву.

Любимый многими мультгерой Чебурашка станет игрушкой-талисманом новой экспедиции на Международную космическую станцию. В сентябре 2022 года он отправится на орбиту на корабле «Союз МС-22» в качестве индикатора невесомости, — говорится в сообщении.

В качестве индикатора невесомости обычно используют маленький предмет или мягкую игрушку. Когда игрушка начинает парить в кабине корабля при наступлении невесомости — это значит, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту. В экспедицию к МКС отправятся, помимо Прокопьева, космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.

Первый раз Чебурашка слетал в космос летом 2016 года. Тогда это приурочили к двум датам — 80-летию «Союзмультфильма» и 55-летию первого полета в космос.

2 июля стало известно, что скончался советский и российский режиссер-мультипликатор, создатель Чебурашки и лауреат премии президента РФ Леонид Шварцман. В августе этого года классику анимации могло исполниться 102 года. Причина смерти не уточняется. Из-под пера художника также вышли другие герои известных мультфильмов «Осторожно, обезьянки!», «Доверчивый дракон» и другие.