Новый богач планеты, любовь Давы, извинения Преснякова: что будет дальше?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Стало известно имя самого богатого человека планеты, сместившего с первой строчки рейтинга бизнесмена Илона Маска, поклонники певца Дава назвали имя его возлюбленной, исполнительница Zivert и другие члены жюри извинились перед недооцененной участницей «Голоса», — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто стал самым богатым человеком на планете?

Бернар Арно, владелец компании LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton, которая производит предметы роскоши, занял первую строчку в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes. Его состояние оценивается в $211 млрд. Журнал отмечает, что предыдущий лидер рейтинга миллиардер Илон Маск опустился на вторую строчку.

«Почти половина списка стала беднее, чем год назад, включая Илона Маска, который опустился с 1-го на 2-е место после того, как его дорогостоящее приобретение Twitter снизило акции Tesla. Бернар Арно, глава гиганта по производству предметов роскоши LVMH, занимает свое место в списке богатейших людей мира», — пишет издание.

Арно стал первым гражданином Франции, который возглавил список богатейших людей мира.

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Бернар Арно

Третье место рейтинга досталось создателю онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу с состоянием в $114 млрд. На четвертой строчке оказался основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон, состояние которого достигло $107 млрд.

В октябре прошлого года сообщалось, что Маск стал самым богатым американцем. Он возглавил список 400 богатейших людей США, сообщал Forbes. Американский миллиардер не уступает первенство уже второй год подряд. Издание оценило его состояние в $251 млрд.

На втором месте расположился Безос. Топ-3 замкнул Эллисон. На четвертом месте оказался глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с $121 млрд, а на пятой строчке — один из основателей Google Ларри Пейдж. Его состояние оценили в $114 млрд. Шестую позицию занял Билл Гейтс с $111 млрд.

Суммарно состояние миллиардеров в списке увеличилось на $500 млрд. В перечень также вошли 18 новых членов. В топ-400 был включен баскетболист Майкл Джордан, первый профессиональный спортсмен в рейтинге.

Ранее восьмилетнюю дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотту Элизабет Диану Уэльскую признали самым богатым ребенком Великобритании. Состояние девочки оценивается в 4,43 млрд фунтов. На втором месте расположился ее брат Джордж. Предположительно, общая сумма активов мальчика составляет 2,9 млрд фунтов.

С кем встречается Дава?

Российский певец Дава (Давид Манукян), отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на премии «Золотой орел», заявил, что любовь может длиться бесконечно. Артист отметил, что чувствует себя счастливым.

Дава подчеркнул, что любовь — это готовность посвящать возлюбленной все свое свободное время, поддерживать ее, обнимать и целовать.

«Не хочется затрагивать личную жизнь. Я не знаю, что будет завтра. На данный момент такой период жизни — счастье любит тишину, мне хорошо. Неважно, знают об этом тысячи, десятки тысяч, миллион людей или нет. Для кого-то это может показаться хайпом, хорошо. <...> Для меня любовь — это много всего: когда ты видишь счастливые глаза своего человека, когда ты его обнимаешь и не хочешь отпускать, готов проводить все свое время вместе с ним, поддерживать его, целовать, обнимать», — сказал певец.

Поклонники 30-летнего Манукяна предположили в комментариях в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что он состоит в отношениях с Мари Краймбрери. По мнению подписчиков, в последние недели пара делилась снимками и видео с острова Маврикий. Комментаторы также отметили, что оба артиста начали одновременно писать в своих аккаунтах о любви.

Подписчик Олеандро отметил, что наконец-то получил ответ на вопрос, с кем Краймбрери проводит новогодние каникулы. Марина Орлова сообщила, что «вычислила» Мари по маникюру на фото. Катрин Голд предположила, что Краймбрери достойна кого-то лучшего, чем Манукян.

«Дава Бузову уже не лайкает. Теперь уже только Марину. Вы достойны друг друга», — подчеркнул подписчик с ником L86.

За что члены жюри шоу «Голос» извинились перед участницей

Члены жюри музыкального шоу «Голос» Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Юлия Зиверт (Zivert) признали, что несправедливо засудили участницу Анну Трубецкую во время слепых прослушиваний и извинились перед ней. Они пояснили, что их сбила с толку манера исполнения девушки.

Согласно правилам, чтобы участник прошел в проект дальше, во время его выступления к нему должен повернуться хотя бы один из членов жюри. Пока пела Трубецкая, этого не сделал ни один из наставников.

Жюри смутили хрипотца и «рокерский сип» в голосе участницы. Они усомнились в том, что Трубецкая может петь в иной манере. По их просьбе исполнительница спела чистым голосом, и наставники поняли свою ошибку.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Анна Трубецкая

«Я просто хочу извиниться, не разглядела... <...> Меня, видимо, сбила песня. Я сидела и мешкала, а сейчас я извиняюсь, мне жаль», — сказала Зиверт.

Похожим образом высказались Пресняков и Гагарина. Последняя поблагодарила Трубецкую за исполнение песни и назвала ее красоткой.

В том же выпуске Гагарина станцевала на кресле, когда ей удалось заполучить в команду одного из перспективных участников — 26-летнего петербуржца Богдана Шувалова.

Он исполнил песню Билли Айлиш Lovely, после чего к нему повернулись все четверо наставников шоу: Гагарина, Пресняков, Zivert и Антон Беляев. Каждый из них стал уговаривать Шувалова вступить в его в команду. Участник шоу остановил свой выбор на Гагариной, что вызвало у нее бурю эмоций. Она сначала станцевала на сцене, а затем забралась на судейское кресло и продолжила перформанс.

Другие наставники сдержанно отреагировали на «выступление» Гагариной. Она является регулярным наставником шоу, но ей часто не везет с участниками. Так, на прошлой неделе она звала в свою команду Анастасию Паньшину, которая в итоге ушла к Преснякову.

Ранее сообщалось, что девятый сезон «Голоса» начался со скандала. Зрители возмутились участием Зиверт в жюри, ее поведением и призвали убрать ее из шоу. По их мнению, артистка недостаточно серьезно оценивает конкурсантов и кривляется. Кроме того, певице припомнили отсутствие музыкального образования и объятия с Аллой Пугачевой.

По мнению телекритика Александра Горбунова, Зиверт прекрасно работает с аудиторией во время концерта, а ее композиции несут людям правильный и нужный посыл. Он считает, что певица хорошо себя проявит в качестве наставника шоу «Голос», поскольку сумеет привить своим подопечным правильные жизненные ориентиры.

«Я думаю, в качестве наставника она себя очень хорошо проявит, ей есть что дать своим подопечным. Она также будет внимательно выслушивать всех конкурсантов и принимать решение исходя из своей точки зрения, а не потому что надо кого-то быстро набрать. В этом смысле Зиверт — самодостаточный человек, четко достигающий целей, которых хочет достичь. Она сможет привить своим подопечным правильные жизненные ориентиры. Я думаю, тот посыл, который она несет в своих песнях, очень правильный и нужный, поддерживает много людей», — сказал Горбунов NEWS.ru.

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