Частую зевоту назвали признаком опасных заболеваний Психолог Гиберт назвал частую зевоту признаком анемии и сахарного диабета

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Частая зевота в некоторых случаях может быть признаком серьезных заболеваний, включая сахарный диабет, анемию и апноэ, рассказал «Газете.Ru» психотерапевт и клинический психолог Евгений Гиберт. Кроме того, постоянное желание зевать также может свидетельствовать о сердечной недостаточности, подчеркнул специалист.

Частое желание зевать может говорить о сердечной недостаточности, так как при пониженном давлении кровь передаёт кислород клетками не в полном объёме, поэтому человек ощущает усталость и переутомление, а организм пытается зевотой восполнить недостающий кислород, — пояснил он.

Гибер рассказал, что человек может часто зевать, если чувствует необъяснимую усталость и сонливость. Такое состояние может быть вызвано сахарным диабетом, когда глюкоза не усваивается, а клетки не получают энергию.

Еще одной причиной неконтролируемой зевоты является анемия, поскольку из-за нехватки кровяных телец в крови у организма нет возможности полностью насытить клетки кислородом. В этом случае зевота может сопровождаться чувством тяжести, сдавливания за грудиной, отметил психотерапевт.

Другое заболевание, связанное с зевотой, по его словам, — это остановка дыхания во время сна (апноэ). Человек при этом часто просыпается и о качественном сне не может идти речи, в результате в течение дня он мучается постоянной зевотой.

Врач-невролог Александр Евдокимов ранее рассказал, что если человек замечает, что стал чаще зевать, ему следует немедленно обратиться к врачу. Учёные заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам. Кроме того, в случаях с участившейся зевотой врач рекомендует обратить внимание как на состояние сердечно-сосудистой системы, так и на режим труда и отдыха.