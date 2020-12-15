«Часто посылал на три буквы»: Ахеджакова назвала Гафта «не всегда приятным»

https://static.news.ru/photo/ce99f5fa-3ebc-11eb-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актриса Лия Ахеджакова во время церемонии прощания в московском «Современнике» с другом и коллегой Валентином Гафтом произнесла трогательную речь и рассказала о взаимоотношениях с артистом.

Она призналась, что Гафт нередко отчитывал её за недостаточное, по его мнению, усердие.

С таким я ещё не встречалась. Неоднозначный человек. Не всегда приятный. Он меня столько раз посылал на три буквы во время спектаклей. Всё время обижались друг на друга. А сейчас я плачу. Что же я за дура такая, надо было сразу прощать, — цитирует актрису MK.RU.

Ранее стало известно, что место упокоения Валентина Гафта на Троекуровском кладбище будет соседствовать с могилами актёров Алексея Булдакова и Сергея Юрского. Между тем в Мосгордуме заявили, что готовы помочь в увековечивании памяти артиста. Для этого, как рассказали в комиссии по монументальному искусству, необходимо оформление соответствующей заявки от родных, коллег актёра или общественности.

85-летний народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году.

Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Московском драматическом театре, «Ленкоме», Театре имени Моссовета, «Современнике». В 1956 году артист дебютировал в кино с ролью в фильме «Убийство на улице Данте». Зрители запомнили Гафта по картинам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и многим другим, писал NEWS.ru.