Частным компаниям хотят открыть доступ к данным пациентов

https://static.news.ru/photo/c8f19586-863d-11eb-8377-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Компании, разрабатывающие медицинские технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, смогут получить доступ к обезличенным данным пациентов без их согласия для более эффективной диагностики и лечения заболеваний. Правительство РФ планирует в текущем году разработать ряд соответствующих нормативных актов в области цифровизации медицины.

Мера, о которой идёт речь, предложена, поддержана Минздравом РФ. Она касается обезличенных данных и направлена на качественное развитие современной медицины — как научной, так и диагностической — за счёт технологии искусственного интеллекта. Основная задача, которая решается этой мерой, — эффективная диагностика и снижение риска врачебной ошибки, — сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В Минздраве уже поддержали установление порядка доступа разработчиков IT-решений к деперсонализированной медицинской информации.

Речь идёт именно об обезличенных клинических данных, привязка которых к конкретным людям будет невозможна, — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Как сообщила одна из авторов инициативы, гендиректор разработчика цифровых сервисов на основе технологий искусственного интеллекта для системы здравоохранения «Третье мнение» Анна Мещерякова, в дальнейшем искусственный интеллект сможет с точностью врача-эксперта находить патологии на медицинских изображениях, выявлять группы пациентов с потенциально высоким риском развития того или иного заболевания. В конечном итоге это позволит снизить вероятность врачебной ошибки.

Как писал NEWS.ru, в поликлиниках Москвы появится чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приёмом и загружать данные в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Это позволит врачам сократить время, которое они тратят на сбор анамнеза.

После того как пациент запишется на приём, он получит СМС со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации и истории болезни. Жалобы можно указать в свободной форме, а затем ответить на задаваемые чат-ботом вопросы. Во время приёма врач сможет скорректировать предварительно собранные данные, если пациент даст уточнения.