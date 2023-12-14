Частный детектив перечислил четыре признака измены партнера Детектив назвал смену пароля на смартфоне одним из признаков измены партнера

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Частая смена паролей в смартфоне, а также постоянное его ношение с собой может свидетельствовать об измене партнера, заявил в беседе с британским изданием The Sun частный детектив Аарон Бонд. Он также рассказал еще о трех признаках, свидетельствующих о неверности партнера.

Если партнер начинает менять пароли в смартфоне, брать его повсюду с собой, даже дома или же начинает противиться просьбе воспользоваться телефоном, то это может указывать на то, что он с вами не до конца честен, — указывает Бонд.

Одним из следующих факторов, намекающих на измену, является то, что один из партнеров станет меньше рассказывать о произошедшем в его жизни и будет стараться избегать таких диалогов. Бонд связывает это с возможностью изменщика забыть то, о чем он рассказывал партнеру, и в будущем «проколоться».

Любителей ходить налево также может выдать их либидо, отмечает детектив. По его словам, сексуальная активность таких людей может возрасти из-за чувства вины перед партнером или уменьшиться, поскольку он удовлетворяет свои потребности на стороне. Также для изменяющих характерно агрессивное поведение: тот, кто изменяет, чувствует вину в содеянном и пытается переложить ее на другого, раздувая из мухи слона.

Ранее психолог Анна Сухова рассказала, что в современном обществе людям становится все сложнее построить личную жизнь, этому мешают в том числе завышенные ожидания в отношении потенциального партнера или предыдущий негативный опыт. По ее словам, выйти из состояния одиночества также бывает трудно из-за финансовых проблем, недоверия к другим людям и даже просто из-за нехватки времени.