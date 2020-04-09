Частные клиники получат гранты на уход за пенсионерами

https://static.news.ru/photo/0a645024-7b01-11ea-9db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Негосударственные медицинские учреждения получат гранты на уход за пожилыми россиянами, в том числе за теми, кто находится в изоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как следует из документа, финансирование будет предоставлено министерством труда и социальной защиты. Оно будет направлено «на оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше».

Деньги выделят на конкурсной основе. Претендующие на гранты организации должны иметь лицензии на осуществление медицинской деятельности в области терапии, кардиологии, неврологии, урологии, хирургии и эндокринологии. Помимо этого, они обязаны быть участниками региональных программ обязательного медицинского страхования.

Размер гранта будет зависеть от заявленного числа людей, за которыми частное медучреждение планирует осуществлять уход.

В 2020 году конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая.

В марте правительство утвердило правила предоставления выплат в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Деньги в размере 75 тысяч рублей получат ветераны, инвалиды войны и ряд других категорий граждан.