Частные клиники могут обязать передавать данные о клиентах в военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частные клиники могут обязать передавать данные о клиентах в военкомат, заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, это позволит актуализировать сведения о состоянии здоровья призывников и избежать ошибок при вручении повесток.

Это позволит, во-первых, снять с военкоматов лишнюю нагрузку, потому что им не придется самим заниматься актуализацией данных, а во-вторых, избежать ошибок, когда повестки во время призывной кампании вручаются тем, кто призыву не подлежит, — пояснил Картаполов.

Также, по его словам, сбором информации будут заниматься налоговая служба, Рособрнадзор, территориальные отделы МВД, занимающиеся регистрацией граждан по месту жительства, и работодатели.

С 1 октября вступил в силу закон о более строгой административной ответственности за нарушение правил воинского учета. В частности, увеличивается штраф за неявку по повестке в военкомат до 30 тысяч рублей.

Также подлежащим призыву гражданам грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, если они не сообщили в военный комиссариат о выезде с места жительства или места пребывания на срок более трех месяцев в период проведения призыва.