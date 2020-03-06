В Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга привезут частицу мощей Иоанна Крестителя.
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В пресс-службе напомнили, что Иоанн Креститель является самым чтимым христианским святым после Пресвятой Богородицы, призывавшим людей к покаянию.
Поэтому Иоанна Предтечу нередко называют «апостолом покаяния». Пребывание частицы его мощей в Петербурге особенно символично в дни Великого поста, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Сикстинской капелле Ватикана открылась выставка Рафаэля Санти. Стены зала покрыли десять гобеленов, выполненных по эскизам художника. Впервые они были вывешены ко дню Святого Стефано 26 декабря 1519 года.
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