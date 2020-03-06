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В Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга привезут частицу мощей Иоанна Крестителя.

Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу Петербургской епархии. В северную столицу мощи прибудут из Иерусалима. В российском городе они будут находиться с 9 по 17 марта.

В пресс-службе напомнили, что Иоанн Креститель является самым чтимым христианским святым после Пресвятой Богородицы, призывавшим людей к покаянию.

Поэтому Иоанна Предтечу нередко называют «апостолом покаяния». Пребывание частицы его мощей в Петербурге особенно символично в дни Великого поста, — говорится в сообщении.

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