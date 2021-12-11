Части пенсионеров до конца года предложили получить выплату в 3000 рублей

Три тысячи рублей до конца декабря могут начислить пенсионерам, которые согласятся сделать прививку от коронавируса. Пока такая мера действует только для жителей Курской области, сообщил онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия». В следующем году эти пособия отменят.

Речь идёт о денежной выплате, которую могут получить пожилые граждане на региональном уровне. Деньги выдаются пенсионерам единовременно и только при условии: человек должен полностью пройти процедуру вакцинации от коронавируса, — сказано в сообщении.

Власти региона объявили об этой мере поддержке в ноябре. Она распространяется на россиян старше 65 лет. 1 декабря её должны были отменить, но правительство Курской области решило продлить её до 1 января 2022 года. Пожилых жителей региона предупредили, если прививка уже была сделана, но деньги не пришли, нужно обратиться в соцзащиту.

На карту «Мир» в России теперь приходят все социальные выплаты — она стала единственной государственной платёжной системой. Если пенсионеры выбирают способ получения выплат на карту, то им оформляют именно «Мир». Но у неё есть ряд недостатков, ранее напомнили россиянам. Например, если дети слишком часто переводят на карту небольшие суммы, банк может её заблокировать.