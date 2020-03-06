В Химках во время пожара обрушилась часть здания спортшколы.
В горящем кирпичном здании на улице Репина произошло обрушение конструкций, —
сообщилисточник ТАСС в экстренных службах.
Пожар в трёхэтажном здании в Химках, где находится школа бокса, вспыхнул ранее 6 марта. На месте происшествия работают 38 человек и 11 единиц техники.
Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Информация о пострадавших и жертвах отсутствует. Ранее NEWS.ru сообщил, что общая площадь возгорание составила 1,5 тыс. кв. м.
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