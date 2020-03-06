https://static.news.ru/photo/37c24b1c-5fe4-11ea-a334-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

В Химках во время пожара обрушилась часть здания спортшколы.

В горящем кирпичном здании на улице Репина произошло обрушение конструкций, — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Пожар в трёхэтажном здании в Химках, где находится школа бокса, вспыхнул ранее 6 марта. На месте происшествия работают 38 человек и 11 единиц техники.

Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Информация о пострадавших и жертвах отсутствует. Ранее NEWS.ru сообщил, что общая площадь возгорание составила 1,5 тыс. кв. м.