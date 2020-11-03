Часть вакцины «Вектора» от COVID-19 пойдёт в оборот до конца испытаний

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Новосибирский центр «Вектор» собирается отправить часть своей вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний, рассказали 3 ноября в Роспотребнадзоре.

Планируется часть вакцины параллельно с пострегистрационными исследованиями направить для применения в гражданском обороте, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Белоруссии намерены на первом этапе закупить у России 100 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.