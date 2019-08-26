https://static.news.ru/photo/ebe5b544-c8bc-11e9-bd7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Sand/moodboard/Global Look Press

Несколько хирургов центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила решили отозвать заявления об увольнении. Это стало итогом встречи медиков с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.

На данный момент известно по меньшей мере о двоих врачах, которые решили воздержаться от радикального решения.

Два хирурга сказали о том, что отзовут свои заявления об увольнении, — сообщила URA.RU пресс-секретарь больницы Алена Усатова.

По словам заведующего отделением Юрия Изотеева, разговор с министром был «нормальным», тот услышал просьбы врачей. Главный хирург мединского учреждения пообещал «не бросить» больных, так как «это было бы действительно преступлением» со стороны врачей.

Он уточнил, что в соседней Демидовской больнице «все реально уволились, там больше больных по хирургическим показаниям не принимают» и всех везут в первую горбольницу.

О кадровых проблемах в городе стало известно в конце июля. Тогда врачи Демидовской лечебницы написали заявления об уходе, пожаловавшись на низкую зарплату. Их протест поддержали коллеги из двух других медучреждений города.