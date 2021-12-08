Части россиян запретили выезжать из страны

Более шести тысяч россиян стали невыездными. Суд постановил не выпускать их, пока они не выплатят штрафы за получение или дачу взяток. Причём наказание является стократным размеру взятки, сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

По состоянию на 1 ноября 2021 года в рамках шести тысяч исполнительных производств указанной категории действуют постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.

Всего за первые 10 месяцев текущего года приставы работали с 8,4 тысячи таких «коррупционных» штрафов. С россиян уже взыскали по судебным исполнительным листам более 1,1 млрд рублей (за 10 месяцев 2020 года — 914,6 млн рублей).

Закон о кратных штрафах за взятку был введён в России 10 лет назад. Человек может избежать уголовного наказания, если выплатит государству штраф в стократном размере к сумме взятки. Но максимальная сумма штрафа не может превышать 500 млн рублей. Россиянин также имеет право воспользоваться рассрочкой до пяти лет.

Управление собственной безопасности (УСБ) МВД зачастую бессильно против коррупции в полиции, так как подчиняется руководству, которое опасается санкций, заявил ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Он порекомендовал жаловаться на взяточничество в Федеральную службу безопасности (ФСБ), так как она работает иначе.