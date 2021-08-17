Часть российских школьников получат бесплатные одежду и проезд

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что часть российских школьников получат право на бесплатные одежду, проезд, медобслуживание, питание и школьные учебники. Речь идёт о школьниках-сиротах. Его слова приводит РИА Новости.

Для ребят, которые по разным причинам остались без родителей во время учёбы в вузах и техникумах, действуют различные льготы и преференции, — напомнил премьер.

Он уточнил, что льготами также смогут воспользоваться школьники, потерявшие обоих или единственного родителя, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия и продолжают учиться. По сути, дети-сироты находятся на полном обеспечении государства.

Это будет справедливо. Они находятся в действительно трудной жизненной ситуации. Важно сделать так, чтобы у них было всё необходимое для нормальной жизни, — добавил Мишустин.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала, что вопрос обеспечения жильём детей-сирот на уровне всей страны следует решать, опираясь на лучший опыт регионов. В России в настоящее время в жилье нуждаются порядка 190 тысяч детей-сирот. По словам Ярославской, в Москве такой проблемы нет.