Часть пенсий россиян обложат налогом

Деньги россиян, которые будут направлены в негосударственные пенсионные фонды, обложат подоходным налогом в 13%, потому что Федеральная налоговая служба расценивает такую пенсию как дополнительную. Как заявила пенсионный эксперт Натали Феофанова, налог будут брать только в том случае, если отчисления в пенсионный фонд делает работодатель, пишет «Царьград».

Пенсию обложат налогом, только если отчисления в НПФ делает работодатель. В этом случае работник при выходе на пенсию сразу получит сумму с уже взятым налогом, — сообщила она.

Но если работник решил сам завести счёт в НПФ и постоянно его пополняет, то налог удерживать не будут. Сами пенсии также никакими налогами не облагаются.

В Госдуме обсуждают решение проблемы накопительных пенсий. Часто страховщики отказываются платить клиентам, которые, узнав о незаконном переводе их средств из одного негосударственного фонда в другой, подают в суд. Как ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в целом ряде случаев люди выигрывали подобные процессы, но вернуть доход от инвестиций так и не могли. Палата парламента во втором чтении приняла проект о защите прав таких граждан.