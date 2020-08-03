Часть «Крокуса», где был госпиталь, откроется после 7 августа

https://static.news.ru/photo/8afd1b7a-d615-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть площадей выставочного комплекса «Крокус экспо», где при пандемии коронавирусной инфекции был госпиталь для лечения пациентов, откроется после 7 августа, заявил президент «Крокус групп» Араз Агаларов.

Мы планируем официально открыться 7 августа — я имею в виду здания, которые не были задействованы в госпитальном проекте, — передаёт ТАСС слова Агаларова.

Он подчеркнул, что в той части комплекса, где был госпиталь, пройдёт дополнительная санитарная обработка, после чего будет приниматься решение о дате открытия оставшейся площади.

Также Агаларов сообщил, что в настоящее время в планах компании — возобновить строительство офисного здания площадью 138 тысяч квадратных метров на территории комплекса, которое было заморожено в 2018 году.

Стационар в «Крокус экспо» площадью 18 тысяч квадратных метров для пациентов с коронавирусной инфекцией заработал в Московской области 12 мая. В палатах имеются душевые комнаты, телевизоры, а главное — компьютерные томографы и аппараты ИВЛ. Общая стоимость затрат на работы по организации временного госпиталя на территории «Крокус экспо» превышает 900 млн рублей.

В Москве такой же госпиталь открылся в 75-м павильоне ВДНХ. С помощью специальных шлюзов корпус разделён на «чистую» и «грязную» зоны. В павильоне установлены системы кондиционирования и вентиляции. Всего новые койко-места для лечения заражённых коронавирусом появились в 78 корпусах федеральных и городских медучреждений в Москве, писал NEWS.ru.