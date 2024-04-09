«Часов Яр в огне»: Руденко рассказал об успехах ВС РФ на окраинах города Военкор Руденко: российские военные закрепились на восточных окраинах Часова Яра

Фото: МО РФ

Российские военные закрепились на восточных окраинах Часова Яра и сейчас расширяют плацдарм для входа в город, заявил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Журналист же отметил, что противнику на данном направлении приходится «очень несладко».

Часов Яр в огне. В сторону противника летит все, и это в прямом смысле слова. Наши военные закрепились на восточных окраинах города и сейчас расширяют плацдарм для входа. Противнику очень несладко, — написал Руденко.

Военкор отметил, что неблагоприятная ситуация на локации не мешает Киеву «ежедневно безвозвратно загонять в этот ад сотни своих людей».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Часов Яр остается одним из основных направлений наступления ВС РФ. Он предположил, что затем российская армия двинется на Краматорск, который находится в 45 км севернее этого города. Журналист добавил, что противник понимает такую опасность для себя и пытается сдерживать натиск российских войск.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в свою очередь отмечал, что Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска. Он считает, что украинские военные не смогут держать оборону в этом городе, если российские военные пробьют и перекроют снабжение противника в этом районе.