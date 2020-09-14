Charité: Навальный может самостоятельно вставать с постели

https://static.news.ru/photo/3f8f5f92-f68e-11ea-858a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального продолжает улучшаться. В клинике Берлина сообщили, что блогер отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких и может самостоятельно вставать с постели.

Он всё больше становится мобильным и уже может временно покинуть больничную койку. Публичное уведомление о состоянии здоровья господина Навального производится по согласованию с ним и его супругой, — отмечается на сайте Charité.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

7 сентября состояние Навального значительно улучшилось. Об этом сообщили врачи клиники Charité, отметив, что им удалось вывести пациента из состояния искусственной комы.

Ранее представители ФРГ выступили с заявлением о том, что три независимых лаборатории подтвердили наличие веществ из группы «Новичок» в пробах Алексея Навального. Отмечается, что в настоящее время эксперты Организации по запрещению химического оружия, штаб которой находится в Гааге, уже начали проверять анализы, взятые у политика. Кроме немецких экспертов, исследованием занимались учёные из Франции и Швеции. Образцы были отправлены им для проведения независимого исследования, писал NEWS.ru.