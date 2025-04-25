Чайный лимит: сколько чашек в день не навредит здоровью, по мнению врачей

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Любите чай, но не знаете, где граница между пользой и вредом? Диетологи и кардиологи раскрывают безопасные нормы потребления черного и зеленого чая.

Зеленый чай:

3−4 чашки в день (600−800 мл) — оптимальная доза.

Содержит больше антиоксидантов, но и кофеина.

Превышение дозы может вызвать тахикардию и бессонницу.

Черный чай:

4−5 чашек в день (800−1000 мл) — безопасный максимум.

Менее активный состав, но сильнее влияет на давление.

Не рекомендуется пить натощак из-за раздражающего действия.

Врачи рекомендуют не забывать про чайный лимит и пить его утром и днем, но не позднее 18:00. Наиболее оптимальным вариантом будет чередование зеленого и черного чая с травяными настоями без кофеина. Также для смягчения действия танинов в чае медики советуют добавлять в него молоко.

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