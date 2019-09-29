https://static.news.ru/photo/05ce4dc4-e2a6-11e9-9a14-fa163e074e61_660.jpg Юрий Чайка Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Партия «Единая Россия» попросит генпрокурора Юрия Чайку лично проконтролировать ход расследования убийства ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, официальное обращение в адрес главы Генпрокуратуры будет направлено 30 сентября. Единороссы также попросят обеспечить расследование дела под надзором Центрального аппарата ведомства.

Беспрецедентное и возмутительное преступление произошло в Рязани. Оно, несомненно, должно быть раскрыто, — приводятся слова парламентария на сайте партии.

Как ранее писал News.ru, тела 91-летнего ветерана и его супруги с признаками насильственной смерти были обнаружены в принадлежащей им квартире 26 сентября. По факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. По одной из версий, преступление могло быть совершено из корыстных мотивов.