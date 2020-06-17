Церковным таинствам от схиигумена Сергия отказали в благодати

https://static.news.ru/photo/ad1bca4e-b09f-11ea-a2be-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Екатеринбургская епархия РПЦ предупредила, что церковные таинства, совершённые схиигуменом Сергием (в миру Николай Романов) будут недействительны, так как он официально отстранён от священнослужения.

Заявление епархии по этому вопросу приводит РИА Новости.

Церковные таинства, если таковые будут совершены схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться недействительными и безблагодатными. Сегодня для разрешения возникшего нестроения очень важно соблюдать здравомыслие и мирность духа, — говорится в заявлении.

Как писал NEWS.ru, в июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

17 июня стало известно, что Сергий решил уладить конфликт и помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Схиигумен попросил журналиста передать митрополиту букет цветов. В этот же день от Романова отреклись ранее поддерживающие его казаки.