Церемонию прощания с Чуриковой перенесли в Храм Христа Спасителя

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Инна Чурикова

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой пройдет 17 января в храме Христа Спасителя в Москве, сообщили ТАСС в театре «Ленком». Ранее планировалось провести церемонию прощания в театре «Ленком».

По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет. Инна Михайловна Чурикова будет захоронена на Новодевичьем кладбище, — сказала собеседница агентства.

Актриса скончалась 14 января. Директор театра «Ленком» Марка Варшавер сообщил, что похороны пройдут 17 января на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершей актрисы.

В июле 2022 года сообщалось, что актриса попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.