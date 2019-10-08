В Москве началась церемония прощания с заместителем председателя верхней палаты парламента Евгением Бушминым. Она проходит в ритуальном зале Центральной клинической больницы.
По данным
Вице-спикер Совета Федерации скончался после продолжительной борьбы с заболеванием на 62-м году жизни. Бушмин в Совфеде был куратором вопросов бюджета, финансовых рынков, экономического блока. С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя главы Министерства финансов России, писал News.ru.
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