https://static.news.ru/photo/303bb958-e99e-11e9-8f76-fa163e074e61_660.jpg Евгений Бушмин Фото: council.gov.ru

В Москве началась церемония прощания с заместителем председателя верхней палаты парламента Евгением Бушминым. Она проходит в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

По данным ТАСС , в помещении дежурит почётный караул. Похоронные венки прислали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также депутаты Госдумы. Проститься с погибшим приехали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Вице-спикер Совета Федерации скончался после продолжительной борьбы с заболеванием на 62-м году жизни. Бушмин в Совфеде был куратором вопросов бюджета, финансовых рынков, экономического блока. С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя главы Министерства финансов России, писал News.ru.