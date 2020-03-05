https://static.news.ru/photo/73d61128-5ed2-11ea-b2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ adagamov/Global Look Press

Следственный комитет РФ взял осуждённого члена банды Цапкова Вячеслава Цеповяза под государственную защиту. Он проходит свидетелем по делу в отношении администрации колонии в Амурской области, где заключённые питались шашлыком и крабами.

Он дал изобличающие показания на руководство колонии о том, что его жена переводила денежные средства за обеспечение ему вольготных условий отбывания наказания, — цитирует ТАСС слова адвоката Генриха Хачатурова.

Он отметил, что Цеповяза теперь нельзя этапировать из колонии в Омске.

Дело банды Цапка начали расследовать после убийства в станице Кущёвской 12 человек. Суд установил причастность этой группировки к 19 убийствам с 1998 по 2010 год. В 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черных к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Вячеслав Цеповяз приговорён к 20 годам, Николай Цапок — к 20 годам и Владимир Запорожец — к 19 годам.

Как ранее писал NEWS.ru, Генрих Хачатуров рассказал, что его подзащитному может грозить новый срок. По его словам, мужчину обвинили в вымогательствах.