«Цепная реакция»: военэксперт рассказал о шатком положении Франции в Африке Баранец: Франция теряет позиции в Африке на фоне волны антиколониализма

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

В современном мире нарастают антиколониальные настроения, сообщил NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, сильнее всего эти тенденции ощущаются в Африке, и это крайне негативно сказывается на положении Франции.

Сегодня мир столкнулся с новой эпидемией антиколониализма, вернее отмыванием от остатков колониализма. Это цепная реакция, которая ярко проявляется в Африке и, естественно, бывшим хозяевам это не нравится. В особенности французам, они там затевают противодействия. Если говорить об одном государстве, которое раньше было вотчиной Франции, то французские силы могут задушить тот режим, который не нравится Парижу. Хотя положение Франции в Африке, на данный момент и достаточно шаткое, — сказал Баранец.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж готов поддержать военные меры ЭКОВАС, направленные на восстановления конституционного порядка в Нигере. Политолог Сергей Федоров считает, что французские власти просто хотят избавиться от мятежников в Нигере руками других африканских государств.

Глава штаба обороны Нигера Мусса Салау Барму уже распорядился привести войска в состояние максимальной боеготовности. Заявление прозвучало после того, как ЭКОВАС объявило о намерении осуществить интервенцию. Кроме того, новые власти Нигера согласились разместить на территории страны силы обороны и безопасности из Мали и Буркина-Фасо.